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В Госдуме назвали неуместными слова администрации Трампа об уступках России

Депутат Белик: заявление об уступках России по украинскому конфликту неуместны
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Нина Зотина/РИА Новости

Слова об «уступках» России со стороны США по конфликту на Украине неуместны в контексте мирного урегулирования, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Москва давно представила свою позицию и условия, от которых не отклоняется, в отличие от Киева, заявил он в беседе с RT.

«Наш президент не раз предельно ясно обозначал позицию России, поэтому использование слова «уступки» в контексте, касающемся мирного урегулирования конфликта, просто неуместно», — подчеркнул парламентарий, добавив, что Москва не раз говорила о готовности к диалогу.

У России нет никаких проблем с четким определением условий для мирного урегулирования конфликта — они давно озвучены и не меняются, в отличие от киевской позиции, подчеркнул депутат. Однако украинский лидер Владимир Зеленский препятствует решению проблемы, так как выступает с противоречащими друг другу заявлениями и презентует далекие от реальности «планы победы» с абсурдными ультиматумами, заключил депутат.

Напомним, накануне спецпредставитель администрации Дональда Трампа по Украине заявил, что вновь избранный президент не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину в вопросе украинского конфликта. По его словам, целью Трампа является защита украинского суверенитета, и он будет ставить в приоритет справедливое и честное урегулирование конфликта.

Комментируя эти слова, зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа заявил, что России не нужны никакие уступки США по Украине, и напомнил о четкой позиции Москвы, подчеркнув, что она ничего «не просила и не просит».

Ранее стало известно, что контактная группа по Украине в формате Рамштайн рискует исчезнуть при Трампе.

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