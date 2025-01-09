Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что России не нужны никакие уступки США по Украине.

«Нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть четкая позиция, которой мы придерживались и которой будем придерживаться <...> Поэтому ничего и не просим мы, и не просили, и не разговаривал [президент России Владимир] Путин с [избранным президентом США Дональдом] Трампом », — отметил Чепа.

Он добавил, что все «идет своим чередом», и ВС РФ занимает все новые рубежи на фронте.

До этого Чепа заявлял, что власти Украины могут готовить провокацию на территории республики, чтобы затем обвинить в этом Россию.

Он счел такое развитие событий возможным, поскольку Киеву необходимо привлечь внимание стран Запада. Депутат также напомнил, что Владимира Зеленского не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа, а положение ВСУ в зоне боевых действий крайне тяжелое.

Ранее подполье сообщило о подготовке провокации со стороны спецслужб Украины.