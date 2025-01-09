Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» рискует исчезнуть при Трампе

NYT: контактная группа по Украине может перестать функционировать при Трампе

Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может перестать функционировать после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Неясно, будет ли она продолжать работу при новой администрации. <…> Трамп крайне скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту Путину», — говорится в материале.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, у команды Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине.

Формат «Рамштайн» — это международная коалиция, которая обсуждает возможности дальнейшей военной помощи Киеву. В ее работе участвуют более 50 государств — все страны блока НАТО, большинство членов ЕС и союзники из Африки и Азии. Название «Рамштайн» контактная группа и ее ежемесячные встречи получили из-за одноименной авиабазы в Германии, где 26 апреля 2022 года состоялась первая встреча участников. Последнее их заседание должно было состояться в октябре 2024-го, но было отменено.

Ранее в Польше заявили, что встреча в формате «Рамштайн» в январе может стать последней.