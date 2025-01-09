Трамп не намерен идти на компромиссы с Россией по Украине

Келлог: Трамп не пойдет на уступки Путину при решении конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается идти на уступки главе России Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог.

Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета. Он отметил, что президент США не намерен предоставлять какие-либо уступки Путину или России, при этом ставя в приоритет справедливое и честное урегулирование конфликта.

8 января Келлог заявил, что отказ от переговоров с Путиным является главной ошибкой действующего президента США Джо Байдена.

7 января Трамп заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине могут пройти в течение полугода.

Ранее Трамп назвал виновного в конфликте на Украине.