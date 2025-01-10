Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков не верит заявлениям Трампа по Украине

Кандидат в президенты Белоруссии Сыранков: я не верю словам Трампа по Украине

Кандидат в президенты Белоруссии, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков заявил, что не верит заявлениям избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. Об этом политик заявил в эфире Беларусь1, выступая с предвыборной программой.

«Лично я не верю Трампу и его желанию принести мир на Украину», — заявил политик.

Сыранков считает, что заявления избранного главы американского государства не более, чем политическая уловка, чтобы не допустить перехода мирной инициативы к Глобальному большинству. Также кандидат в президенты Белоруссии считает, что Трамп пытается сохранить доминирование США, а также «посеять недоверие и раскол» между Россией и Китаем.

Также Сыранков подчеркнул, что Белоруссия более остальных заинтересована в достижении справедливого мира на Украине и в обязательном учете белорусских национальных интересов. Среди прочего в своей предвыборной программе кандидат упомянул возврат «украденной киевским режимом госсобственности Белоруссии на Украине».

Трамп не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог. Он подчеркнул, что целью избранного главы Белого дома является защита украинского суверенитета.

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года.

В период с 7 ноября по 6 декабря прошлого года в республике проходил сбор подписей граждан в поддержку выдвижения того или иного политика в качестве кандидата в президенты. Будущие участники выборов до 21 декабря должны были подать документы для регистрации в ЦИК.

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