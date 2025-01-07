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Лукашенко рассказал, кто привел Украину к войне

Лукашенко заявил, что Украину привели к войне олигархи
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Yekaterina Shtukina/AP

Украину к военному конфликту привел не Майдан, а олигархат. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан — олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне», — сказал он.

Лукашенко назвал Зеленского «не бедным человеком».

«У кого деньги в кармане огромные, не заработанные, они крепко жмут. И тогда ты уже не думаешь о государстве», — считает Лукашенко.

По его словам, все президенты на Украине думали о деньгах в первую очередь.

«Поэтому все начинается с несправедливости», — подытожил белорусский лидер.

Также Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она, возможно, не выдержит как государство. По его словам, недоброжелатели извне хотят втянуть Белоруссию в военные игры.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужно «американское шоу» на выборах.

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