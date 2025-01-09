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«Привыкли разжигать»: украинская журналистка объяснила проблемы США с тушением пожаров

Украинская журналистка Панченко: США привыкли разжигать пожары, а не тушить их
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dianapanchenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вашингтон не в состоянии справиться с бушующими в Калифорнии пожарами, так как властям свойственно создавать проблемы, а не находить пути их решения. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.

«Белый дом привык разжигать пожары, а не тушить их», — заявила она.

До этого сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший раскритиковал власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, за передачу Украине оборудования для тушения огня. В 2022 году сообщалось, что Киеву передали «лишнее» оборудование для ликвидации пожаров.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее Байдена упрекнули в презрении к народу США.

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