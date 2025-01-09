Байдена упрекнули в презрении к народу США

Действия президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который на фоне разрушительных пожаров в Калифорнии продолжает направлять средства Киеву, говорят о его презрении как к американцам, так и к украинцам. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Это последнее оскорбление от человека, который не проявляет ничего, кроме презрения к народу США и миллионам людей на Украине. Его собственная страна буквально горит, пока он отправляет миллиарды диктатору. Это отвратительно», — отметил он.

9 января сын избранного американского президента Дональд Трамп — младший упрекнул власти округа Лос-Анджелес, где произошли мощные лесные пожары, в передаче украинскому руководству оборудования для тушения огня.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее Захарова предложила Зеленскому помочь США в ликвидации лесных пожаров.