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В Польше усомнились в наличии плана у Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: у команды Трампа нет плана по Украине
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Dominika Zarzycka/Global Look Press

У команды избранного президента США Дональда Трампа пока нет плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает телеканал TVP Info.

«Есть донесения прессы, предвыборные выступления президента Трампа и его советников, однако какого-то видения, о котором можно было бы рассуждать, еще нет», — сказал он во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии.

7 января избранный американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что ему удастся добиться окончания боевых действий на Украине в течение шести месяцев после инаугурации. В то же время он назвал эскалацию конфликта между Киевом и Москвой «фиаско» Джо Байдена и признался, что понимает позицию российского руководства относительно возможного вступления Украины в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В то же время специальный представитель администрации Трампа по Украине Кит Келлог отметил, что Трамп не собирается идти на уступки Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Келлог подчеркнул, что целью Трампа является защита украинского суверенитета.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили способность Трампа быстро урегулировать украинский кризис.

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