«Понимаю чувства России»: Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода

Трамп заявил, что надеется закончить конфликт на Украине за шесть месяцев

Дональд Трамп дал вторую с момента избрания президентом США пресс-конференцию. Он назвал ситуацию на Украине «фиаско» Джо Байдена, признался, что «понимает чувства России», и выразил надежду на завершение конфликта за полгода. Главные заявления избранного президента США – в материале «Газеты.Ru».

«Украина — фиаско Байдена»

Конфликт на Украине стал результатом провальной политики действующего президента США Джо Байдена, заявил избранный глава государства Дональд Трамп на пресс-конференции в своем поместье в Мар-а-Лаго.

«Это было фиаско Байдена. Он получил то, чего никогда бы не случилось, если бы у нас был настоящий президент, который знал, что он делает», — сказал Трамп.

По его мнению, данное Украине обещание о вступлении в НАТО было ошибкой, так как Россия в течение многих лет выступала против этого — и ее позиция была «высечена в камне».

«Большая проблема для России — это Украина в составе НАТО. Я понимаю их чувства. В рамках переговоров было сделано много ошибок. И может [снова] произойти эскалация этой войны, гораздо хуже, чем сейчас», — заявил избранный президент США.

Журналисты поинтересовались, считает ли он, что Украина никогда не может присоединиться к НАТО. В ответ Трамп заявил, что, с его точки зрения, «это и так всеми понималось».

«На самом деле, я верю, что у них было соглашение, а потом Байден его нарушил. У них было соглашение, которое было бы удовлетворительным для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны иметь возможность вступить в НАТО», — заявил Трамп.

Отвечая на вопрос о возможных сроках окончания конфликта, Трамп не стал вновь обещать, что закончит его за один день. «Думаю, шести месяцев хватит», — сказал он. При этом избранный президент США заявил, что знает о готовности президента РФ Владимира Путина к контактам с ним, но считает их неприемлемыми до своей инаугурации.

Пошлины для Гренландии и переговоры о Панамском канале

На пресс-конференции Трамп подтвердил свои намерения приобрести у Дании Гренландию и вернуть под контроль США Панамский канал. При этом на вопрос о готовности не применять военную силу и экономическое принуждение, чтобы заполучить эти территории, избранный глава государства ответил уклончиво.

«Нет, я не могу гарантировать вам ни то ни другое. Но я могу сказать, что они нужны нам для экономической безопасности», — сказал Трамп.

Он раскритиковал бывшего президента США Джимми Картера за подписание в 1977 году соглашения о передаче правительству Панамы контроля над Панамским каналом, назвав документ «большой ошибкой». Трамп обвинил панамские власти в нарушении «каждого пункта соглашения» и заявил, что уже ведет с ними переговоры о судьбе водной артерии.

«Они берут большую плату за наши военно-морские силы, чем за корабли других стран. Они смеются над нами, потому что думают, что мы глупы, но мы больше не глупы. Панамский канал обсуждается с ними прямо сейчас», — сказал избранный президент.

Дании Трамп пригрозил введением высоких пошлин за отказ продать США Гренландию: по его мнению, у страны не может быть «законных прав» на остров. Повышением тарифов на импорт Трамп пригрозил также Мексике и Канаде. Причина названа другая — исходящий с их территории наркотрафик.

«Наркотики, которые проходят через их территории, достигли рекордных масштабов. Мы компенсируем это путем введения значительных тарифов», – заявил Трамп.

Кроме того, избранный президент объявил о планах переименовать Мексиканский залив (Gulf of Mexico) в Американский залив (Gulf of America). «Какое красивое имя. И оно подходит, подходит», — сказал он.

«Ад» для ХАМАС

Кроме того, Трамп пообещал принять жесткие меры, если радикальное палестинское движение ХАМАС не освободит удерживаемых израильских заложников (бойцы группировки захватили более 200 человек во время вторжения в Израиль 7 октября 2023 года. — «Газета.Ru») до дня его инаугурации, 20 января.

«Если эти заложники не вернутся, начнется полный ад. Я не хочу мешать переговорам, но если они не будут возвращены к моменту моего вступления в должность, на Ближнем Востоке разразится настоящий ад. Это будет плохо для ХАМАС и, честно говоря, плохо для всех», — заявил Трамп.

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Увеличение расходов на НАТО

Также Трамп объявил о планах добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП . По словам Трампа, страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при нынешнем финансировании в 2% ВВП.

Он заявил, что во время своего первого президентского срока (2017-2021 годы. — «Газета.Ru») уже заявлял неназванному премьер-министру одной из европейских стран, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь государствам, которые недостаточно вкладывают в оборонные нужды.

«Я сказал: если вы не платите, <...> если у вас задолженность, то мы вас защищать не будем», — напомнил Трамп.

Добыча на шельфе

Внутри США большее внимание обратили на слова Трампа об отмене недавнего запрета на добычу нефти и газа на побережьях США, введенного нынешней администрацией Джо Байдена.

По словам Трампа, его команда «унаследовала от уходящей администрации сложную ситуацию, и они делают все возможное, чтобы еще усложнить ее». А это, в свою очередь, не способствует «плавному переходу» власти.

«Запрета на добычу нефти на шельфе не будет. Я немедленно его отменю. Это будет сделано сразу. Мы начнем добычу во многих других местах, и стоимость энергии значительно снизится», — заверил Трамп.