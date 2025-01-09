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Медведев оценил планы Трампа завершить украинский конфликт за полгода

Медведев посчитал сомнительной способность Трампа быстро урегулировать конфликт
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился в способности избранного президента США Дональда Трампа быстро добиться успехов в процессе урегулирования украинского кризиса. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что будущий хозяин Белого дома планирует «нескучно начать» свою работу в качестве главы государства. По мнению Медведева, последние предложения Трампа о включении Канады в состав США и переименовании Мексиканского залива можно объяснить тремя вещами.

«Расчет понятен: быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живет своей неспешной жизнью и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед», — пояснил заместитель председателя СБ РФ.

Он выразил уверенность, что в связи с этим Трамп решил создать «новую политическую географию». При этом все идеи избранного американского лидера Медведев назвал «сугубо прожектерскими и абсолютно нереальными».

7 января будущий хозяин Белого дома провел пресс-конференцию, в ходе которой ему задали вопрос о возможных сроках завершения украинского конфликта. Политик выразил надежду, что сможет добиться прекращения боевых действий между Киевом и Москвой в течение шести месяцев после инаугурации.

Ранее Трамп опубликовал в социальных сетях карту США с присоединенной к ним территорией Канады.

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