В МИД РФ осудили действия боевиков, направленные против правительства Чада

Российская сторона решительно осуждает действия боевиков, направленные против легитимного руководства Республики Чад. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

»Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, попытку проникновения на территорию президентского дворца предположительно осуществляла группировка «Боко Харам», однако силы безопасности отразили атаку, и ситуация на данный момент находится под контролем.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

Позже появились сведения о том, что к зданию президентского дворца движется колонна военной техники.

По словам представителя правительства, ситуация в Нджамене полностью находится под контролем. Он назвал случившееся вблизи президентского дворца «небольшим инцидентом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о судьбе россиян при стрельбе в столице Чада.