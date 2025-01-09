В Чаде атаковали дворец президента. Что известно о нападении боевиков?

8 января в столице Чада произошла вооруженная атака на президентский дворец. Группа из 24 человек, предположительно связанная с группировкой «Боко Харам», прорвалась в комплекс и начала перестрелку. В результате погибли 19 человек, 18 из которых — боевики. Атака произошла в преддверии визита министра иностранных дел Китая в Чад.

8 января 2025 года в столице Чада городе Нджамене произошла вооруженная атака на президентский дворец. По данным агентства AFP, около 20:45 по местному времени группа из 24 боевиков, предположительно связанных с исламистской организацией «Боко Харам», проникла на территорию президентского комплекса, где началась интенсивная перестрелка.

Президент Махамат Идрис Деби в момент нападения находился во дворце. Министр инфраструктуры Чада Азиз Махамат Салех заверил, что ситуация находится под контролем властей. Дороги, ведущие к резиденции, были оперативно перекрыты, а в сторону дворца направлены колонны военной техники.

Мотивы нападения

В результате атаки погибли 19 человек: 18 нападавших и один сотрудник службы безопасности. Еще девять человек получили ранения, из которых шесть — среди нападавших. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Нападение произошло незадолго до визита министра иностранных дел Китая Ван И в Чад. Эксперты связывают атаку с попытками террористической группировки «Боко Харам» дестабилизировать обстановку в регионе. Группировка действует в Нигерии и соседних странах, включая Чад, и известна своими нападениями на государственные учреждения и гражданское население. Ее цель — установление шариатского правления в регионе.

«Боко Харам»

Основные цели «Боко Харам» включают уничтожение светской власти в Нигерии и установление исламистского режима. Группировка действует не только в Нигерии, но и в соседних странах — Чаде, Камеруне и Нигере. На ее счету множество нападений на военные и гражданские объекты, включая похищения, убийства и нападения на школы, рынки и правительственные учреждения.

Группировка «Боко Харам» имеет связи с другими международными террористическими организациями, такими как Аль-Каида и Исламское государство. В 2015 году «Боко Харам» присягнула на верность Исламскому государству (ИГ (организация запрещена в России)), что усилило ее террористическую деятельность и привлекло дополнительные ресурсы и оружие.

В последнее время группировка продолжает атаковать военные и гражданские объекты. В ноябре 2024 года произошло нападение на военную базу в Нигерии, в результате которого погибли несколько солдат. Нападения «Боко Харам» на гражданские объекты, в том числе на школы, продолжаются, несмотря на усиленные меры безопасности в регионах, контролируемых правительственными силами.

В ответ на действия «Боко Харам» были введены международные санкции, и многие страны, включая США и Великобританию, признали ее террористической организацией. Местные силы безопасности, включая объединенные войска стран Чада, Камеруна и Нигера, проводят регулярные операции против бойцов «Боко Харам», пытаясь ослабить ее деятельность в регионе.