В столице Чада произошла стрельба вблизи президентского дворца

Вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала Al Arabiya, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам». В результате стрельбы имеются пострадавшие.

Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился в своей резиденции.

Источник Al Arabiya в правительстве страны заявил, что ситуация находится под контролем и призвал не поддаваться панике.

28 декабря сообщалось, что разорвавшую сотрудничество с Францией армию Чада обучат турецкие вооруженные силы.

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.