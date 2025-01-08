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В столице Чада произошла стрельба вблизи президентского дворца

Al Jazeera: в Нджамене вблизи дворца президента Чада произошла стрельба
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Shutterstock/FOTODOM

Вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает панарабский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала Al Arabiya, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам». В результате стрельбы имеются пострадавшие.

Глава государства Махамат Идрис Деби в момент нападения находился в своей резиденции.

Источник Al Arabiya в правительстве страны заявил, что ситуация находится под контролем и призвал не поддаваться панике.

28 декабря сообщалось, что разорвавшую сотрудничество с Францией армию Чада обучат турецкие вооруженные силы.

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.

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