Стало известно о судьбе россиян при стрельбе в столице Чада

Посольство РФ в Чаде: пострадавших россиян при стрельбе в Нджамене нет

В результате атаки боевиков в Нджамене пострадавших среди россиян нет. Об этом сообщила пресс-атташе российской дипмиссии в Чаде Юлия Гнездилова, передает РИА Новости.

«Инцидент носил локальный характер. <...> Пострадавших россиян нет. Ситуация в настоящий момент стабилизирована», — рассказала представитель посольства РФ.

8 января сообщалось, что вблизи президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба. По имеющейся информации, нападение совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам», которую Совбез ООН признал террористической. Глава государства Махамат Идрис Деби в момент атаки находился в своей резиденции.

Позже появились сведения о том, что к зданию президентского дворца движется колонна военной техники.

По словам представителя правительства, ситуация в Нджамене полностью находится под контролем. Он назвал случившееся вблизи президентского дворца «небольшим инцидентом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.