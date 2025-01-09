К президентскому дворцу в столице Чада направилась военная техника

К зданию президентского дворца в столице Чада Нджамене движется колонна военной техники. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает информационное агентство Reuters.

Власти республики заявили, что силы безопасности предотвратили попытку дестабилизировать обстановку в столице. По словам представителя правительства, ситуация в Нджамене полностью находится под контролем. Он назвал случившееся вблизи президентского дворца «небольшим инцидентом».

Собеседник агентства в силовых структурах пояснил, что террористы на трех автомобилях атаковали армейские посты около президентского дворца, но были «нейтрализованы» военными.

В свою очередь, местные жители рассказали о доносившихся со стороны президентского дворца громкой стрельбе и шуме от передвижений военной техники.

8 января сообщалось, что нападение в центре столицы Чада совершили боевики исламистской группировки «Боко Харам».

Ранее во Франции пожаловались на невыполнимые требования Чада по выводу войск.