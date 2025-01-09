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Маск одним словом охарактеризовал власти Калифорнии из-за пожаров

Илон Маск назвал власти Калифорнии худшими на фоне мощных пожаров в штате

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии на фоне мощных пожаров в штате. Миллиардер отреагировал на пост одного из пользователей соцсети X о том, что калифорнийские власти являются худшими руководителями в США.

«Правда», — написал предприниматель под постом.

В частности, автор публикации обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в недейственной политике управления водными и лесными ресурсами. По мнению пользователя, это стало причиной неконтролируемых пожаров.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ущерб от лесных пожаров у Лос-Анджелеса оценивается примерно в $52-57 млрд.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в «вопиющей некомпетентности» на фоне пожаров в Калифорнии.

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