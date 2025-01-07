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Трамп назвал виновного в конфликте на Украине

Трамп заявил, что в конфликте на Украине виноват Байден

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она спровоцировала и допустила военный конфликт на Украине. Об этом он заявил в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), пишет ТАСС.

«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому что увидела, что эти ребята [администрация Байдена] некомпетентны. Они не знают, что делают», — сказал избранный президент.

США знают, что делают, заверил Трамп. Он уверен в том, что сможет остановить вооруженный конфликт.

Трамп также отметил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США.

Кроме того, избранный президент признался, что понимает позицию России по поводу присоединения Украины к НАТО. Он напомнил, что Москва много лет выступала против присоединения Киева в НАТО.

Ранее Трамп заявил, что намерен вернуть Панамский канал под контроль США.

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