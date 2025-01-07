Трамп заявил, что «понимает чувства России»

Трамп заявил, что может понять позицию РФ по вопросу вступления Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп, который официально вступит в должность 20 января 2025 года, заявил, что понимает позицию РФ по поводу присоединения Украины к НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Будущий глава государства 7 января выступил в своей резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида. Он обратил внимание, что Москва в течение долгого времени называла недопустимым присоединение Киева к Североатлантическому альянсу. Свою позицию по данному вопросу РФ обозначила еще до того, как ее лидером стал Владимир Путин.

«Это как будто было высечено в камне. А затем [действующий президент США Джо] Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, РФ получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — отметил политик.

Кроме того, он выразил уверенность, что администрация Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. В первую очередь из-за того, что Москва выступала против этого.

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского рассказали, как страна хотела бы присоединиться к НАТО.