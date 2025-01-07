Трамп заявил, что знает о готовности Путина к диалогу

Избранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что знает о готовности президента России Владимира Путина к переговорам, но считает переговоры возможными только после своего официального вступления на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа (даты инаугурации. – прим. ред.)», — заявил он.

Трамп отметил, что такое положение дел крайне неудовлетворительно, поскольку на территории Украины каждый день ликвидируют солдат. Он подчеркнул, что пока не может назвать точной даты переговоров с российским лидером.

До этого избранный лидер заявил, что понимает позицию России по поводу присоединения Украины к НАТО. Он выразил уверенность, что администрация действующего президента США Джо Байдена допустила большое количество ошибок при обсуждении возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. В первую очередь из-за того, что Москва выступала против этого.

Ранее в офисе украинского лидера Владимира Зеленского рассказали, как страна хотела бы присоединиться к НАТО.