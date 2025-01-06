Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии исключили возможность визита Шольца в Россию до выборов

Представитель кабмина ФРГ исключил возможность визита Шольца в Москву до выборов
close
Михаил Метцель/Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву исключена до досрочных парламентских выборов в стране, которые пройдут 23 февраля. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Да», — сказал Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос, исключает ли правительство возможность визита Шольца в Россию до этой даты.

4 января депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Путина с Шольцем состоится до 23 февраля. Социал-демократическая партия Германии потребовала удалить этот пост, назвав его «подлым и коварным». Канцлер Германии также заявил, что подобные утверждения ложные и проведение такой встречи не рассматривалось. Встречу также опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого Кизеветтер удалил свое сообщение.

Ранее Шольц рассказал, что дал понять Путину по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами