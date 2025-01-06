В Германии исключили возможность визита Шольца в Россию до выборов

Поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву исключена до досрочных парламентских выборов в стране, которые пройдут 23 февраля. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Да», — сказал Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос, исключает ли правительство возможность визита Шольца в Россию до этой даты.

4 января депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Путина с Шольцем состоится до 23 февраля. Социал-демократическая партия Германии потребовала удалить этот пост, назвав его «подлым и коварным». Канцлер Германии также заявил, что подобные утверждения ложные и проведение такой встречи не рассматривалось. Встречу также опроверг и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого Кизеветтер удалил свое сообщение.

Ранее Шольц рассказал, что дал понять Путину по Украине.