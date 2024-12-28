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Шольц рассказал, что дал понять Путину по Украине

Шольц: я дал понять Путину, что поддержка Украины со стороны ФРГ не ослабнет
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поддержка Украины со стороны Германии не будет ослабевать. Об этом, раскрывая детали своего разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-Online.

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет», — подчеркнул он.

По словам Шольца, военная помощь Германии Украине составляет 28 млрд евро. Канцлер ФРГ добавил, что Берлин является наиболее сильным союзником Киева после Соединенных Штатов.

27 декабря Шольц заявил, что ФРГ будет «играть важную роль» в гарантиях безопасности для Украины, но «не пошлет своих солдат на эту войну».

Также Шольц заявил о готовности снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. 15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор.

Ранее Шольц заявил, что не будет поддерживать Украину в ущерб интересам ФРГ.

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