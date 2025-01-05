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Немецкий депутат удалил пост о планах Шольца с Путиным

Депутат ФРГ Кизеветтер удалил пост о планах Шольца с Путиным
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Социал-демократическая партия Германии обратилась к депутату от Христианско-демократического союза (ХДС) Родериху Кизеветтеру с требованием удалить твит о скорой встрече канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил генсек СДПГ Маттиас Мирш на презентации предвыборной кампании политсилы.

Депутат Кизеветтер утверждал, что встреча лидеров произойдет до новых парламентских выборов в ФРГ, которые назначены на 23 февраля.

«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — сказал он.

После этого Кизеветтер удалил свой твит в X, в котором говорилось о планах встречи Шольца с Путиным.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления депутата бундестага Родериха Кизеветтера о своем намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Проведение такой встречи вообще не рассматривалось, заявил он.

Ранее в Германии заявили о необходимости разговоров Путина и Шольца по Украине.

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