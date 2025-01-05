Шольц опроверг слухи о планах встречи с Путиным

Шольц заявил, что утверждения о планах встречи с Путиным являются ложью

Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявления депутата Бундестага Родериха Кизеветтера о якобы планах встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Это ложное утверждение. Это крайне неприлично», — сказал глава немецкого правительства.

Шольц добавил, что возмущение словами Кизеветтера оправданно. По его словам, это связано с тем, что проведение такой встречи вообще не рассматривалось.

При этом канцлер Германии отметил, что телефонный разговор с Путиным состоится лишь тогда, когда от него будет «хоть какая-то польза».

Кизеветтер заявил о планах встречи Шольца и Путина 4 января. Он также выступил с утверждением, что канцлер Германии может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в ФРГ на 23 февраля.

5 января представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас готовится встреча президента России с канцлером Германии.

Ранее немецкого политика обвинили во лжи из-за заявлений о планах встречи Шольца и Путина.