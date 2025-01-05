В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Трампом или Шольцем

Песков заявил, что сейчас нет планов встречи Путина с Трампом или Шольцем

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас готовятся встречи президента России Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом или канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке таких контактов.

4 января депутат бундестага, представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Путина и Трампа якобы запланирована на март текущего года. Он также выступил с утверждением, что Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в ФРГ на 23 февраля.

26 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога. По словам министра, власти России готовы к консультациям с администрацией избранного президента Соединенных Штатов по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.