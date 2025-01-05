Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле опровергли информацию о встрече Путина с Трампом или Шольцем

Песков заявил, что сейчас нет планов встречи Путина с Трампом или Шольцем
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что сейчас готовятся встречи президента России Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом или канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о подготовке таких контактов.

4 января депутат бундестага, представитель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что встреча Путина и Трампа якобы запланирована на март текущего года. Он также выступил с утверждением, что Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в ФРГ на 23 февраля.

26 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона слышит сигналы от команды Трампа о заинтересованности в возобновлении диалога. По словам министра, власти России готовы к консультациям с администрацией избранного президента Соединенных Штатов по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее была названа страна, где могли бы провести встречу Путин и Трамп.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами