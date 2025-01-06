Захарова заявила о коррупционных связях между Украиной и западными странами

Откровения президента Украины Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту о предложениях избранному главе Белого дома Дональду Трампу говорят о наличии коррупционных связей Киева и англосаксов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«То, что он, по его словам, предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден», — написала дипломат.

Захарова назвала «адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом» интервью украинского лидера.

Накануне Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сравнили Зеленского с Байденом.