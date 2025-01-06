Захарова назвала «адской смесью нацизма и терроризма» интервью Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «адской смесью неонацизма и терроризма с наркотическим бредом» интервью украинского лидера Владимира Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Очередное интервью занюханного длилось 3 часа. Он уже совсем ничего не соображает. Какая-то адская смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом», — написала Захарова.

По ее словам, предложение Зеленского Дональду Трампу закупать американское оружие за счет российских активов демонстрирует «укоренившиеся коррупционные связи Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден».

Накануне Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сравнили Зеленского с Байденом.