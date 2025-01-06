В США сравнили Зеленского с Байденом

Журналист Беккер сравнил Зеленского с Байденом после его интервью

Американский журналист Кайл Беккер сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом после его ответов на интервью Лексу Фридману. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <...> Он такой же «президент», каким был Джо Байден для Соединенных Штатов», — написал Беккер.

Журналист также понадеялся, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом положит начало перезагрузке дипломатии Соединенных Штатов, и страну будут представлять только компетентные политики, поскольку «пришло время для мира».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью популярному американскому блогеру Лексу Фридману, в котором обсудил ключевые вопросы мировой и внутренней политики. Темами беседы стали переговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, судьба замороженных российских активов, будущие президентские выборы на Украине, а также неожиданный звонок Александра Лукашенко в первые дни конфликта и его извинения. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден перепутал дату первой встречи с Путиным.