Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский готов начать переговоры с Трампом в конце января

Зеленский заявил, что готов начать переговоры с Трампом в конце января
close
Reuters/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом в конце января. С такими словами украинский лидер выступил в интервью журналисту из США Лексу Фридману.

«Думаю, что 25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против… И мы сядем [за стол переговоров] прежде всего с Трампом», — заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что следующим этапом должны быть переговоры по урегулированию с ЕС и только после — с РФ.

При этом Зеленский отказался от переговоров по миру на Украине с втроем Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Также в интервью Зеленский заявил, что Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения будущих нападений. Он объяснил, что не хочет повторения ситуации с задержками поставок вооружения.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей», отметили авторы.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что Украина отвергает переговоры.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами