Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью подкастеру Лексу Фридману, что его страна согласится на остановку огня, если ей поставят оружие для отражения будущих нападений.

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что не хочет повторения ситуации с задержками поставок оружия. По его словам, при вступлении Украины в НАТО альянс сможет действовать на территориях, которые ей контролируются, и об этом можно договориться.

5 января депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, высказал мнение, что избранный президент США Дональд Трамп уже смог сделать многое для решения ситуации на Украине — в частности, он не допустил масштабную эскалацию на фронте.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа заявлял, что конфликт на Украине завершится в 2025 году. По его мнению, стороны смогут договориться о прекращении огня и прийти к постепенной нормализации отношений.

Ранее партия Вагенкнехт отказала Украине в членстве в Евросоюзе.