Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина готовится к переговорам по решению конфликта при Трампе

The Guardian: Украина готовится к началу переговоров при Трампе
close
Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина готовится к тому, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Украина готовится к тому, что Трамп, заключающий сделки, вступит в переговоры», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стратегия новой администрации Трампа «может оказаться решающей» для украинского конфликта, однако решение кризиса остается «сложной задачей».

Как напоминает The Guardian, Трамп неоднократно заявлял, что прекращение войны является одним из его главных международных приоритетов.

На момент начала 2025 года Украина, как пишет газета, «отчаянно нуждается в изменении динамики»: Россия продолжает наступление в Донбассе, а Киев «изо всех сил пытается мобилизовать достаточно людей», чтобы удерживать линию фронта.

До этого газета The Washington Post писала, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает ресурсов без помощи со стороны Запада.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами