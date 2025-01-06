Зеленский не хочет проводить переговоры с Трампом и Путиным сразу втроем

Зеленский отказался от переговоров по миру на Украине втроем с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что не готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта втроем с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.

Фридман спросил у Зеленского, собирается ли он встретиться в январе с Путиным и Трампом, чтобы подписать договор о мире с гарантиями безопасности, но без вступления в Североатлантический альянс. Украинский президент ответил, что сначала хочет встретиться с Трампом и европейскими политиками, а потом побеседовать с Путиным.

«Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины. А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — отметил он.

Также в интервью Зеленский заявил, что Украина согласится на прекращение огня, если ей поставят оружие для отражения будущих нападений. Он объяснил, что не хочет повторения ситуации с задержками поставок вооружения.

5 января газета The Guardian писала, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей», отметили авторы.

Ранее в Британии заявили о попытках команды Зеленского задобрить Трампа.