В Британии заявили о попытках команды Зеленского задобрить Трампа

Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается задобрить избранного главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы склонить его на сторону Киева. Об этом пишет британская газета Times.

«Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Дональда Трампа», — говорится в материале.

Авторы отметили, что в настоящее время команда Трампа пока не дала никаких намеков на возможные варианты урегулирования конфликта на Украине. При этом журналисты обратили внимание, что инаугурация нового президента Штатов состоится уже скоро.

Утром 5 января газета The Guardian сообщила, что Украина готовится к тому, что Трамп после вступления в должность начнет процесс переговоров по урегулированию конфликта. При этом стратегия новой администрации США «может оказаться решающей» для текущей ситуации, однако решение кризиса остается «сложной задачей», отметили авторы.

Ранее в Раде рассказали об успехах Трампа по решению конфликта на Украине.