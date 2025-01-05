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В Раде рассказали об успехах Трампа по решению конфликта на Украине

Дубинский: Трамп уже смог предотвратить масштабную эскалацию на Украине
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Steven Hirsch/New York Post via AP

Избранный президент США Дональд Трамп уже смог сделать многое для решения ситуации на Украине, в частности, он не допустил масштабную эскалацию на фронте. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Кто бы что не говорил, а Трампу уже удалось на украинском фронте очень многое. В частности, не допустить масштабной эскалации на фронте, к чему так стремились деменционный дед (президент США Джо Байден. – прим. ред.) и его безумный ученик (украинский лидер Владимир Зеленский. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

По мнению депутата Рады, есть большая вероятность того, что горячая фаза боевых действий на Украине прекратится вскоре после инаугурации Трампа.

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа заявлял, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.

Депутат считает, что стороны смогут договориться о прекращении огня и прийти к постепенной нормализации отношений.

Ранее в Германии назвали три сценария завершения конфликта на Украине.

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