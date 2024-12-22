Партия Вагенкнехт выступила против членства Украины в ЕС и за установление мира

Партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сары Вагенкнехт призвала остановить расширение Европейского союза (ЕС), что должно касаться и членства Украины в политическом объединении. Об этом говорится в программе партии на предстоящие федеральные выборы, передает телеканал N-TV.

Партия Вагенкнехт также требует «честных усилий по прекращению огня» и остановки поставок немецкого оружия ВСУ. В программе отмечается, что необходимо остановить расширение ЕС, это должно относиться и к потенциальному членству Украины.

4 декабря Сара Вагенкнехт совместно с правозащитницей Алисой Шварцер и еще 36 известными фигурами из Германии выпустила открытое письмо, в котором предупредила о потенциальной угрозе «большой европейской войны» и призвала к быстрейшему достижению перемирия на Украине. Документ под названием «Без одной минуты двенадцать» адресован германским политикам.

Среди подписантов письма — бывший председатель Социал-демократической партии Германии и Левой партии Оскар Лафонтен, экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген, публицист Габриэле Кроне-Шмальц, экс-министр внутренних дел Отто Шили, актер Хенри Хюбхен и предприниматель Вольфганг Групп.

Ранее Писториус призвал готовиться вести войну в случае «нападения Путина».