Кабмин ФРГ подаст в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Власти ФРГ хотят подать в суд на депутата, заявившего о встрече Шольца с Путиным

Власти Германии намерены подать в суд на депутата бундестага Родериха Кизеветтера, заявившего о планах канцлера Олафа Шольца в скором времени встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на редакционное объединение RND.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал его слова клеветой.

4 января депутат Кизеветтер в соцсети Х написал, что встреча лидеров якобы произойдет до новых парламентских выборов в ФРГ, которые назначены на 23 февраля. На следующий день после этого он удалил свой пост.

Канцлер Германии также опроверг заявления Кизеветтера о своем намерении встретиться с президентом России. Проведение такой встречи вообще не рассматривалось, заявил он.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о подготовке диалога между Путиным и Шольцем.