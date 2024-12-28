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В Кремле ответили на вопрос о подготовке диалога между Путиным и Шольцем

Песков: планов по подготовке диалога между Путиным и Шольцем нет
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Global Look Press

В настоящее время российские власти не ведут подготовку переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких планов нет, ни первого, ни второго, ни третьего», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

О готовности еще раз провести телефонный разговор с Путиным Шольц заявил накануне. По его словам, он бы хотел переговорить с президентом РФ, уточнив, при этом, что он не хочет «быть наивным или питать иллюзии».

Первый почти за два года телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября. В правительстве ФРГ заявляли, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

20 декабря издание Der Spiegel со ссылкой на источник в партии Христианско-демократический союз писало, что Шольц планирует посетить Россию с миротворческой миссией.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможном визите Шольца в Россию.

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