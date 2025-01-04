В Германии раскрыли, когда Шольц может посетить Москву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может посетить Москву до досрочных парламентских выборов, намеченных в Германии на 23 февраля. Об этом сообщил депутат Бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в соцсети Х.

«Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с президентом России Владимиром Путиным», — написал парламентарий.

До этого журнал Der Spiegel писал, что ХДС якобы получил информацию о том, что Шольц хочет отправиться в Россию для того, чтобы предпринять попытку поднять рейтинг своей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) перед выборами.

В свою очередь сопредседатель СДПГ Саския Эскен заявила о необходимости проведения дальнейших переговоров Путина и Шольца по ситуации на Украине. При этом встреча президента РФ и главы немецкого кабмина не является целесообразной.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время российские власти не ведут подготовку переговоров Путина и Шольца.

Ранее в Германии сравнили Маска с Путиным.