Блинкен сделал заявление о потерянных Украиной территориях

Блинкен заявил, что Украина в обозримом будущем вряд ли вернет себе территории

Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов. Об этом в беседе с газетой New York Times заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта. — «Газета.Ru») с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется», — сказал он.

По словам госсекретаря, Киев всегда будет претендовать на потерянную им территорию. Вопрос заключается в том, найдет ли украинская сторона «при поддержке других» способ вернуть ее, отметил он.

В январе бывший спецпредставитель госдепа США по Украине, дипломат Курт Волкер заявил, что Украину могут обязать не пытаться вернуть территории, перешедшие под контроль России за время специальной военной операции (СВО).

В декабре избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем.