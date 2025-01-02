США могут обязать Украину не пытаться силой вернуть территории

Киев могут обязать не пытаться вернуть территории, перешедшие под контроль Москвы за время СВО, рассказал в беседе с украинским интернет-изданием Liga.net бывший спецпредставитель госдепа США по Украине, дипломат Курт Волкер.

«Мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем», — сказал Волкер, подчеркнув, что на Западе не станут официально признавать территориальные приобретения РФ.

Курт Волкер был спецпредставителем по Украине в период с 2017 по 2019 год, когда президентом Соединенных Штатов был Дональд Трамп.

В декабре 2024-го Трамп дал интервью журналу Time. Судя по нему, его команда предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев из Великобритании и Евросоюза, отмечал глава МИД Сергей Лавров. Россию такое предложение не устраивает, подчеркнул дипломат.

Он также напомнил, что несмотря на работу штаба республиканца, американскую политику на всех направлениях до его инаугурации определяет действующий глава государства Джо Байден.

Ранее в Пентагоне призвали Трампа к противостоянию с Россией.