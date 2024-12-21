Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем

Sky News: Зеленский признал, что военным путем утраченные территории не вернуть
close
Bernadett Szabo/Reuters

Владимир Зеленский теперь признает, что вернуть утраченные Украиной территории с помощью боевых действий невозможно. Об этом пишет Sky News.

«Теперь украинский лидер говорит о том, о чем он и его западные партнеры прекрасно осознавали уже давно — выбить российские войска с занимаемых ими позиций с помощью текущей поддержки Запада и вооружения украинских сил невозможно», — отмечается в статье.

18 декабря Зеленский заявил, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее в ЕС заявили о намерении присутствовать на российско-украинских переговорах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами