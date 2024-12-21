На Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем

Владимир Зеленский теперь признает, что вернуть утраченные Украиной территории с помощью боевых действий невозможно. Об этом пишет Sky News.

«Теперь украинский лидер говорит о том, о чем он и его западные партнеры прекрасно осознавали уже давно — выбить российские войска с занимаемых ими позиций с помощью текущей поддержки Запада и вооружения украинских сил невозможно», — отмечается в статье.

18 декабря Зеленский заявил, что Украина не имеет ресурсов, которые бы ей позволили «вернуть» под свой контроль Донбасс и Крым.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Россией. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен провести переговоры с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Ранее в ЕС заявили о намерении присутствовать на российско-украинских переговорах.