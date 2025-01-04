В США заявили, что линия разграничения сил РФ и Украины не изменится в обозримом будущем

Текущая линия разграничения сил РФ и Украины кардинально не изменится в обозримом будущем. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью газете The New York Times.

«Я не думаю, что текущая линия [разграничения сил России и Украины] на карте сейчас фундаментально изменится. Эта линия на практике навряд ли поменяется в обозримом будущем», — сказал он.

Блинкен также заявил, что Украина вряд ли вернет себе потерянные территории. По его словам, Киев всегда будет претендовать на них.

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис писал, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский не верит в возвращение территорий военным путем.