Представитель Палестины в ООН расплакался на экстренном заседании Совбеза

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН, Рияд Мансур, не смог сдержать слез на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, рассказывая о палестинском враче, погибшем при израильском ударе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Доктор Махмуд Абу Нуджайла, погибший в результате израильской атаки на больницу Эль-Ауда, несколько месяцев назад оставил сообщение на доске, предназначенной для планирования операций. Я процитирую его: «Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — произнес Мансур, расплакавшись в финале рассказа.

После этого Мансур продолжил свое выступление.

3 января Российская Федерация на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее поручил своей переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению заложников. До этого газета The Jerusalem Post со ссылкой на американских и израильских чиновников написала о том, что Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее США допустили заключение сделки о прекращении огня в секторе Газа.