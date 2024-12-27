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На Западе оценили шансы Израиля и ХАМАС заключить сделку до инаугурации Трампа

JP: Израиль и ХАМАС вряд ли смогут достичь соглашения до инаугурации Трампа
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Alex Brandon/AP

Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам источников издания, шансы на установление режима прекращения огня в секторе Газа в период до 20 января 2025 года крайне невелики. Как рассказал один из неназванных чиновников, сейчас участники переговоров в Катаре «ждут обновлений» после того, как делегация Израиля покинула страну для проведения «внутренних консультаций».

«Все еще есть некоторые пробелы, которые необходимо устранить», — подчеркнул он.

24 декабря канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что в течение дня представители еврейского государства покинут Катар после недели важных переговоров по вопросам прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников. Власти страны вызвали делегатов для «внутренних консультаций по поводу продолжения переговоров», писало агентство ТАСС.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия о прекращении огня в секторе Газа.

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