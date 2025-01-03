США допускают заключение сделки о прекращении огня в секторе Газа

Администрация США по-прежнему считает возможным заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

Комментируя решение Израиля направить делегацию в Катар для возобновления переговоров, Кирби сказал, что считает данный шаг позитивным и подчеркнул веру администрации в возможность достижения новой сделки.

Что касается участия США в переговорах, Кирби сообщил, что пока нет информации о планируемых поездках американских представителей в Катар. При этом он заверил, что администрация Байдена будет активно участвовать в посредничестве до самого завершения процесса.

Движение ХАМАС официально объявило о возобновлении непрямых переговоров с Израилем, которые пройдут 3 января в столице Катара Дохе. Отмечается, что темами переговоров являются достижение полного прекращения огня в секторе Газа, вывод израильских войск и возвращение палестинских беженцев в свои дома на всей территории сектора.

Ранее Путин заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.