Переговоры по заложникам в Газе продолжатся

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил своей переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он поручил рабочей группе из представителей «Моссада», общей службы безопасности и армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать переговоры в Дохе.

Израильская делегация должна будет направиться в Доху в пятницу, 3 января.

До этого газета The Jerusalem Post со ссылкой на американских и израильских чиновников написала о том, что Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. По словам источников издания, шансы на установление режима прекращения огня в секторе Газа в период до 20 января 2025 года крайне невелики.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия о прекращении огня в секторе Газа.