Россия призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия

Российская Федерация на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы крайне обеспокоены продолжающимися обстрелами гражданских объектов», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он заявил, что необходимо защитить мирных граждан и обеспечить гуманитарный коридор.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее поручил своей переговорной команде продолжать контакты в Катаре по урегулированию ситуации в секторе Газа и освобождению заложников. До этого газета The Jerusalem Post со ссылкой на американских и израильских чиновников написала о том, что Израиль и палестинское движение ХАМАС скорее всего не смогут достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль выдвинул новые условия о прекращении огня в секторе Газа.