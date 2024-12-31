Путин заявил, что Россия будет идти только вперед

Путин: Россия в 2025 году будет идти только вперед, и ее ждет хорошее будущее

Россия в 2025 году будет идти только вперед, страну ждет хорошее будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, передает ТАСС.

«Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан», — сказал глава государства.

Глава государства обратился к гражданам России из Кремля. Первыми поздравления Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой в регионах составляет девять часов.

В своем обращении президент России заявил, что страна в 2024 году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. Путин отметил, что РФ еще предстоит решить многие вопросы. Тем не менее, ее граждане могут гордиться проделанной работой, подчеркнул глава государства.

Также Путин заявил, что Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство. Российских лидер назвал военнослужащих «подлинными героями».

Ранее Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом.