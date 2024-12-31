Путин призвал гордиться тем, что уже сделано

Путин: РФ предстоит еще многое решить, но можно гордиться тем, что уже сделано

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего новогоднего обращения, что России предстоит еще многое решить, однако сейчас можно по праву гордиться уже сделанным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития», — сказал российский лидер.

Первыми новогоднее обращение Путина увидели жители самых восточных регионов страны — Камчатского края и Чукотского автономного округа, где новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой здесь составляет девять часов.

В прошлом году новогоднее обращение президента продлилось около четырех минут. В нем он обратился к участником специальной военной операции РФ на территории Украины, а также к российским семьям. Обращение президента было записано на традиционном фоне — у стен Кремля.

21 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин в этом году вновь не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. По его словам, традиция поздравлять руководителей зарубежных стран в остальном будет соблюдена.

Ранее Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством.