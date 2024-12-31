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Путин заявил о гордости России за своих военных

Путин: Россия гордится мужеством и отвагой своих военных
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Алексей Майшев/РИА Новости

Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, защищающих государство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, передает РИА Новости.

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности», — сказал глава государства.

Глава государства обратился к гражданам России из Кремля. Первыми поздравления Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где новый год уже наступил. Разница во времени с Москвой в регионах составляет девять часов.

В своем обращении Путин также заявил, что России предстоит еще многое решить, однако сейчас можно по праву гордиться уже сделанным. По его словам, проделанная работа стала общим достоянием граждан.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла ответить на сложнейшие вызовы.

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